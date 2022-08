Es besteht die Möglichkeit, dass wir ein weiteres Capcom vs. SNK bekommen

HQ

Capcom und SNK dominierten die 2D-Kampfszene in den 90er Jahren und waren erbitterte Konkurrenten, bis sie sich zusammenschlossen und SNK vs. Capcom: Card Fighters Clash im Jahr 1999 und Capcom vs. SNK ein Jahr später veröffentlichten. Obwohl letzteres nicht das beste Spiel war, war es immer noch ein großer Hit und bekam 2001 eine Meisterwerk-Fortsetzung namens Capcom vs. SNK 2.

Das letzte Hauptprojekt, das diese beiden Unternehmen veröffentlichten, war SNK vs. Capcom: SVC Chaos für die Spielhalle und Neo Geo im Jahr 2003 und schließlich SVC: Card Fighters DS für Nintendo DS im Jahr 2006. Seitdem haben die beiden Unternehmen nicht wirklich etwas zusammen gemacht.

Aber während des EVO-Kampfspielturniers, das wegen der Pandemie zwei Jahre geruht hatte, veröffentlichten Capcom und SNK ein gemeinsames Statement mit Artwork aus ihren Spielen. Und das hat die Erinnerungen wirklich wieder zum Leben erweckt, und glücklicherweise scheint es, als wären die beiden Unternehmen daran interessiert, wieder etwas zusammen zu tun.

Im Gespräch mit VGC, dem Schöpfer von King of Fighters XV, sagte Yauyuki Oda Folgendes über ein potenzielles Capcom vs. SNK 3:

"Auf jeden Fall in der Zukunft, das ist etwas, von dem ich denke, dass jeder auf allen Seiten, in beiden Parteien, daran interessiert ist, es Wirklichkeit werden zu lassen. Vor allem, nachdem wir die Reaktionen auf die [EVO-Poster] gesehen haben... Es hat uns geholfen zu bestätigen, dass dies wahrscheinlich eines der meistgesuchten Dinge aus der Kampfspiel-Community auf der ganzen Welt ist."

Also... Drücken wir die Daumen, oder?

https://twitter.com/SNKPofficial/status/1555601198786674688