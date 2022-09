Die neue AMD Ryzen 7950X CPU ist ein 5,7 GHz Monster

HQ

AMD hat kürzlich vier neue Gaming-CPUs vorgestellt, aber ihre Struktur in Produkten leicht geändert, so dass der 7950X anstelle der Top-Tier mit geringerer Leistung, aber mehr Kernen sowohl höhere Taktraten als auch mehr Kerne und Threads als der 7900X hat.

Mit einem Preis von 699 US-Dollar ist es nicht billig - aber für die Leistung könnte es einfach sein. Mit 16 Kernen und 32 Threads zielte es gleichzeitig auf High-End-Gaming und den Creator-Markt ab, und AMD behauptet eine Steigerung von 48% bei Cinebench 23 und 30% bei Blender gegenüber dem 5950X, den es ersetzt.

Im Vergleich zum Intel 12900K - der für gute Messungen bald durch den 13900K ersetzt werden soll (laut AMD), hat AMD einen Vorteil von 23% in Dota 2, gleiche Leistung in Borderlands 3, 62% Vorteil in V-Ray Render, 36% Vorteil in Blender und 41% Vorteil in CineBench R23. Während Intel dafür kritisiert wurde, dass es mehr Strom durch seine CPU der 12. Generation erzwingt, anstatt sie effizienter zu machen, hat AMD die Chance nicht verpasst, darauf hinzuweisen, dass der 7950X bei der Berechnung der Leistung pro Watt um 47% besser ist. Es hat jedoch immer noch eine TDP von 170 W.

Es ist schön, neue Generationen von CPUs zu sehen, die einfach nicht mehr Strom verbrauchen, aber tatsächlich neue Technologien haben.