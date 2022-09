Guillermo Del Toros verschrottetes Doctor Strange-Skript enthüllt

HQ

Lange bevor das MCU auf den Markt kam und Benedict Cumberbatch sogar auf der Karte war, um den mächtigen Zauberer zu spielen, gab es mehrere Versuche, aus dem Superhelden einen Film zu machen. Einer der am längsten laufenden Versuche war eine Zusammenarbeit zwischen Sandman-Schöpfer Neil Gaiman und keinem Geringeren als Guillermo del Toro. Es war während eines Interviews im Happy, Sad, Confused Podcast mit Josh Horowitz, dass Gaiman detailliert auf die lange unbekannte Produktion einging und Folgendes zu sagen hatte.

"Kevin und ich haben im Laufe der Jahre ein paar Mal über Dinge gesprochen. Die einzige, die ich mir wünsche, obwohl die Chancen wahrscheinlich sind, denke ich, dass die Art und Weise, wie sie es kommerziell gemacht haben, besser war als... aber ich erinnere mich, dass ich 2007 minimalistische Gespräche mit Kevin Feige über "Was ist mit Doctor Strange?" geführt habe. Dann sprach ich mit Guillermo Del Toro, und Guillermo und ich hatten diese Ideen über Doctor Strange und begannen den Anfang, ich begann den Beginn des Gesprächs mit Kevin über "Ich könnte Doctor Strange mit Guillermo machen". Und im Grunde sagten sie: "Wir wollen uns jetzt nur auf die Kerncharaktere konzentrieren.

Doctor Strange ist weit oben, wir wollen nicht dorthin gehen." Da waren einige coole Dinge drin. Mein Lieblings-Doctor Strange-Ding war die Idee von... Die eine Sache, die wir wirklich tun wollten, war, dass seine Abenteuer, er ein Alkoholiker und ein ausgeschlossener Arzt wurde, all diese Sachen, in den 1920er Jahren passierten. Die Idee ist also, dass er all das durchgemacht hat und die Ausbildung, um der größte Magier der Welt zu werden, vielleicht in den frühen 30ern, späten 20ern, und er lebt seit 90 Jahren in Greenwich Village und sieht an seiner Stelle gleich aus, und niemand bemerkt es wirklich. Wir mochten diese Idee einfach, und er wäre irgendwie aus der Zeit gefallen. Aber ansonsten wäre es einfach eine Art Steve Ditko gewesen, denn, wissen Sie, das ist das Beste."

Was glaubst du, wie ein Doctor Strange-Film von Gaiman und Del Toro ausgesehen haben könnte?