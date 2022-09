Neuester Trailer zu Weird: The Al Yankovic Story stellt Evan Rachel Woods' Madonna vor

HQ

Wir nähern uns immer mehr dem Premierentermin von Rokus Weird: The Al Yankovic Story, einem Film, der die Karriere des berühmten Parodie-Musikers verfolgt und Daniel Radcliffe in die Schuhe von Weird Al treten lässt. Der Film selbst soll am 4. November debütieren, und da dieses Datum immer näher rückt, hat Roku einen weiteren Trailer für den Film veröffentlicht.

Und dieser begrüßt einen weiteren sehr berühmten Charakter im Kampf, als wir einen Blick auf Evan Rachel Woods' Madonna werfen, die, wie wir im Trailer sehen können, ein bisschen einen schlechten Einfluss auf Weird Al hat. Aber Sie brauchen uns nicht, um Ihnen das zu sagen, da Sie unten sehen können, wie die beiden miteinander interagieren.