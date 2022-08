So ehrt The Last of Us: Part I das Originalspiel

HQ

The Last of Us wurde 2013 für Playstation 3 veröffentlicht. Es war ein großer Erfolg, also haben wir 2014 The Last of Us Remastered auf Playstation 4 bekommen. Jetzt ist es an der Zeit, das Spiel auf Playstation 5 neu zu gestalten, und The Last of Us: Part I erscheint am 2. September 2022.

Wir haben bereits eine Reihe von Fotos und Trailern erhalten, die verschiedene Seiten des Spiels zeigen, aber es gibt noch Platz für eine weitere.

Game Director Matthew Gallant macht gleich zu Beginn des Videos deutlich, dass es sich nicht um ein Remaster, sondern wirklich um ein Remake handelt. Aber mit neuen Tools war es möglich, das Spiel besser aussehen zu lassen als vor 9 Jahren. Die feindliche KI wurde ebenfalls verbessert.

