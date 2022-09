Blizzard nimmt einige Änderungen an den legendären Wappen von Diablo Immortal vor

HQ

Blizzard hat enthüllt, dass es einige Änderungen an den legendären Wappen in Diablo Immortal vornimmt. Die Entscheidung wurde mit dem Ziel getroffen, den Spielern zu helfen, die legendären Wappen weiter von den bezahlten ewigen legendären Wappen zu unterscheiden, und Blizzard versucht, dies anzugehen, indem es die Farben und Formen der ersteren optimiert.

Wie Lead Designer Wyatt Cheng in einem Beitrag auf Diablo Immortals Subreddit erwähnte, erklärte der Blizzard-Entwickler.

"Dies ist ein Kunstwerk, an dem wir arbeiten, um das legendäre Wappen (das zu einem orangefarbenen werden wird) vom Ewigen Legendären Wappen zu unterscheiden (das das lila in der Mitte bleiben wird, das Edelsteine ergibt, die auf dem Markt verkauft werden können). Wir wollen sicherstellen, dass die Spieler genau wissen, was sie bekommen, wenn sie einen Kauf tätigen, sie im Inventar sehen und sie am Eingang des Elder Rift verwenden."

Cheng fuhr fort, die Änderung zu erklären, indem er sagte: "Die Spieler sollten in der Lage sein, die beiden schnell zu unterscheiden, nicht nur nach Farbe, sondern auch nach Form (für farbenblinde Zugänglichkeit). Wir haben Anfang des Monats einige Usability-Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass sie während des normalen Spiels klar verstanden werden können, z. B. wenn sie auf kleine Größen reduziert werden oder für neue Spieler. Außerdem fügen wir der Artikelbeschreibung des Ewigen Legendären Wappens das Marktsymbol hinzu, um den Unterschied zu verstärken."

Apropos Elder Rifts, diese erhalten auch leichte Optimierungen, um die Änderungen an Legendary Crests widerzuspiegeln.

"Im Rahmen des Updates werden wir auch die Elder Rift-Eingangsbenutzeroberfläche ändern, damit Sie auswählen können, welche Sie verwenden möchten (wenn Sie beide besitzen) und leicht sehen können, wie viele Sie von jedem von ihnen besitzen, indem Sie die Eingangs-Benutzeroberfläche verwenden."

Es wird nicht erwähnt, wann diese Änderungen es in Diablo Immortal schaffen werden.