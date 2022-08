Erwarten Sie in absehbarer Zeit keine Couch-Koop in MultiVersus

HQ

Wenn Sie den Atem über die lokale Koop-Unterstützung für MultiVersus angehalten haben, kann es eine kluge Entscheidung sein, auszuatmen und sich einen Moment Zeit zu nehmen, da es nicht so aussieht, als würde diese Funktion in absehbarer Zeit in das äußerst beliebte Kampfspiel von Player First Games kommen.

Als Antwort auf eine Frage eines Fans hat Game Director Tony Huynh auf Twitter gesagt, dass sich das Team derzeit darauf konzentriert, "unsere Erfahrung zu stabilisieren. Netcode-Verbesserungen,/Hitboxes, Projektile, Plattforminteraktionen usw." und dieser Couch-Co-op ist "weiter draußen".

Das bedeutet natürlich, dass Couch-Koop für MultiVersus in der Pipeline ist, erwarte nur nicht, dass es im nächsten Update des Spiels ankommt.