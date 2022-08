Gungrave G.O.R.E. startet diesen November

HQ

Plaion (über sein Publishing-Label Prime Matter) und Entwickler Iggymob haben offiziell ein Datum festgelegt, an dem wir uns darauf freuen können, dass Gungrave G.O.R.E. auf PC und Konsolen debütiert. Der Hardcore-Shooter, der auf den meisten Plattformen erscheinen soll, wird in ein paar Monaten, am 22. November, auf den Markt kommen.

Als Teil der Neuigkeiten zur Ankündigung des Veröffentlichungsdatums wurde auch bekannt gegeben, dass die Vorbestellungen für das Spiel geöffnet wurden und dass diejenigen, die sich darauf freuen, den Heavy-Metal-Shooter auf PC, PlayStation und Xbox zu spielen, ihre Befehle erhalten können, um auch die Death Ronin Grave-Kosmetik freizuschalten, die vom berühmten Künstler Ikumi Nakamura entworfen wurde.

Schaut euch unten den Trailer zum Veröffentlichungsdatum für das Spiel an.