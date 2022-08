Die Hälfte der Pokémon bei der Weltmeisterschaft in London waren modifizierte Pokémon

HQ

Wir waren ein wenig überrascht von den Nachrichten, aber wenn man sich den Trend in den letzten Jahren ansieht, scheint es, dass es keine Überraschungen für die Veteranen gab. Es stellt sich heraus, dass der Hacker Kurt (@Kaphotics auf Twitter) während der kürzlich abgeschlossenen Pokémon-Weltmeisterschaft 2022 in London enthüllte, dass 44% der Taschenmonster, die im VGC (dem eigentlichen Schwert- und Schildturnier) verwendet wurden, illegale oder gehackte Pokémon waren.

Was bedeutet das? Nun, unter natürlichen Bedingungen ist es für solche Pokémon unmöglich, mit einigen ihrer Werte oder Angriffe zu existieren. Die Wahrheit ist, dass in den Regeln der diesjährigen Meisterschaft (Serie 12, die morgen am 31. August endet) nicht erwähnt wird, wie die Pokémon, die an dem Wettbewerb teilnehmen, gezüchtet (oder geschaffen) werden, nur die Zeiten in jedem Spiel, die Pokémon, die teilnehmen können und diejenigen, die die Dinamax-Form verwenden können (typisch für die Sword and Shield Pokémon Titel). Die Statistiken und Angriffe von jedem, nichts.

Obwohl diese Pokémon in unserem normalen Spiel als ausgetrickst oder gehackt angesehen werden können, sind sie für den offiziellen Wettbewerb durchaus gültig. Ob modifiziert oder nicht, die Spannung des Finales zwischen Eduardo Cunha und Guillermo "KastyTP" Castilla wird von niemandem verdorben werden.