Victoria 3 startet diesen Oktober

Paradox Interactive hat ein Datum festgelegt, an dem sein großer Strategietitel Victoria 3 auf dem PC debütieren wird. Um genau zu sein, wird uns in ein paar Monaten am 25. Oktober bekannt gegeben, dass das Spiel für £ 41.99 / € 49.99 erhältlich sein wird.

Im Rahmen der Ankündigung des Veröffentlichungsdatums wurden wir auch darüber informiert, dass das Spiel vorbestellt werden kann, wie in einem neuen Trailer erwähnt wurde, der einen weiteren Blick auf das Gameplay und die Art der Verantwortlichkeiten zeigt, die von Ihnen als Spieler erwartet werden. Den Trailer könnt ihr euch unten in voller Länge anschauen.