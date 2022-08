Xbox-Chef Phil Spencer glaubt, dass weniger Exklusivität für die Branche besser ist

HQ

Microsoft ist nun dabei, die Übernahme von Activision Blizzard abzuschließen. Wir wissen bereits, dass Call of Duty zumindest vorerst sowohl für PlayStation-Nutzer als auch für Xbox-Nutzer verfügbar sein wird.

Xbox-Chef Phil Spencer sprach mit Bloomberg, und er denkt, dass Exklusivtitel in Zukunft immer weniger sehen werden. Auf lange Sicht ist es besser, Spiele für so viele Menschen wie möglich zur Verfügung zu haben. Das ist natürlich eine Strategie, die Microsoft seit vielen Jahren vorantreibt.

"Vielleicht kaufen Sie in Ihrem Haushalt eine Xbox und ich kaufe eine PlayStation und unsere Kinder wollen zusammen spielen und sie können nicht, weil wir das falsche Stück Plastik gekauft haben, um es an unseren Fernseher anzuschließen", sagte er. "Wir lieben es wirklich, mehr Spieler dazu bringen zu können, Reibungsverluste zu reduzieren. Menschen das Gefühl zu geben, sicher und geborgen zu sein, wenn sie spielen, ihnen zu ermöglichen, ihre Freunde zu finden, mit ihren Freunden zu spielen, unabhängig davon, welches Gerät - ich denke, auf lange Sicht ist das gut für diese Branche. Und vielleicht gibt es kurzfristig einige Leute in einigen Unternehmen, die es nicht lieben. Aber ich denke, wenn wir über den Buckel kommen und sehen, wo diese Branche weiter wachsen kann, erweist es sich als wahr."

Gaming ist sozialer geworden als je zuvor, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es sich in absehbarer Zeit ändern wird.