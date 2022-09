Curb Your Enthusiasm bekommt offiziell eine Staffel 12

HQ

Wenn Sie die mürrischste und hartnäckigste Sitcom-Figur aller Zeiten verpasst haben, dann haben wir einige gute Nachrichten für Sie; Der Seinfeld-Schöpfer Larry David ist zurück in einer 12. Staffel von Curb Your Enthusiasm. Larry David wird natürlich wieder von Larry David gespielt, der die Welt auf seine ganz besondere Art und Weise sieht und dabei ständig jeden sozialen Code, den es gibt, missversteht.

Die Pressemitteilung enthielt eine urkomische Aussage von David, der Folgendes über seinen Charakter zu sagen hatte (der im Wesentlichen eine Version von sich selbst ist):

"Die Rolle des Larry David zu spielen, war die größte Ehre meines Lebens. Bei der Recherche zu diesem facettenreichen, vielseitigen Mann entdeckte ich, dass es mehr in ihm gibt, als ich mir jemals hätte vorstellen können: Er spricht sechs Sprachen, schneidet seine eigenen Gurken und führt eine nationale Bewegung an, um in jedem Haus ein Bidet zu installieren. Mir wurde auch aus zahlreichen Quellen gesagt, dass er der großzügigste Liebhaber ist. Ich bin so aufgeregt, mich noch einmal in diese Naturgewalt zu verwandeln. Ich bete nur, dass ich ihm gerecht werden kann."

Wir wissen nicht, wann die 12. Staffel beginnt, aber Sie können Larrys Missgeschicke auf HBO verfolgen.

Danke Yahoo!.