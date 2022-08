Weißer Xbox Elite Wireless Controller Series 2 von Amazon Mexico enthüllt

HQ

Amazon war in letzter Zeit auf einer Leaking-Serie und enthüllte Dinge wie Dead Island 2 (sowohl Informationen als auch Bilder) sowie New Tales from the Borderlands vor ihren jeweiligen Ankündigungen. Aber warum hier aufhören?

Jetzt hat Amazon Mexico eine Store-Seite für einen weißen Xbox Elite Wireless Controller Series 2 veröffentlicht, der noch nicht angekündigt wurde (obwohl er auch über frühere Lecks enthüllt wurde). Dieser Controller wird am 21. September gemäß der jetzt entfernten Store-Seite veröffentlicht.

Mit weniger als einem Monat bis zu diesem Datum (vorausgesetzt, es ist kein Platzhalter), gehen wir davon aus, dass eine ordnungsgemäße Ankündigung sehr bald kommen wird.

Danke Windows Central (auch Bild glaubwürdig).