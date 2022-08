Masahiro Sakurai wird mit seinem neuen Game-Design-Kanal YouTuber

HQ

Es ist schon eine Weile her, dass wir von Masahiro Sakurai gehört haben. Nachdem er angekündigt hat, dass er keine öffentlichen Auftritte mehr im Fernsehen haben wird, hat er sich nun entschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, indem er seinen eigenen YouTube-Kanal startet.

Um es klar zu sagen: Sakurai wird keine Gameplay- und Spielanleitungen erstellen. In seinem Kanal wird es eigentlich um die Entwicklung von Spielen gehen und darum, was Spiele funktionieren lässt (Spieltheorie), was sicherlich einen interessanten Kanal darstellt. Laut Sakurai selbst möchte er, dass es "ein Ort ist, an dem jeder, der daran interessiert ist, etwas über die Spieleentwicklung zu lernen, einen guten Ausgangspunkt finden kann. Darüber hinaus wird er auch darüber sprechen, wie die Branche heute an bestimmte Techniken oder Themen herangeht.

Wir haben bereits abonniert, denn unabhängig davon, ob Sie Videospiele entwickeln möchten oder nicht, ist es an sich wertvoll, eine Meisterklasse direkt aus dem Mund des Schöpfers des meistverkauften Kampfspiels aller Zeiten zu haben. Und es wird auch auf Englisch untertitelt sein, was will man mehr?

Sie können über diesen Link auf Sakurais Kanal "Masahiro Sakurai on Creating Games" zugreifen.