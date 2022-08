Daniel Craig hatte seinen Akzent vergessen, als Knives Out 2 gedreht wurde.

HQ

Manchmal ist es schwer, sich an Dinge zu erinnern. Zum Beispiel, wo Sie Ihre Brille hinstellen, ein Mittagessen oder, Gott bewahre - den Geburtstag Ihres Partners. Aber wir sind alle Menschen und manchmal haben wir ein bisschen zu viel auf einmal im Kopf, um mit allem umgehen zu können. Deshalb ist es für Schauspieler leicht, Dinge zu vergessen, wenn sie nach langer Abwesenheit in eine Rolle zurückkehren. Ewan McGregor hat bekanntlich vergessen, wie Obi Wan Kenobi klang, und jetzt ist Daniel Craig an der Reihe. Zumindest konnte McGregor dafür verantwortlich machen, dass es volle siebzehn Jahre her war, seit er die Rolle übernahm. Craigs Teil ist es schließlich erst drei Jahre her, dass er die Rolle des Benoit Blanc in Knives Out spielte. Ein sehr großer Teil seiner Rollendeutung lag auch im feierlichen Akzent. In der Tat war es weitgehend das Gespräch der Stadt und es wurde in buchstäblich jeder Rezension weltweit erwähnt, so dass es auf diese Weise etwas seltsam erscheinen mag, dass er es vergessen hat, als es Zeit war, mit den Dreharbeiten zur Fortsetzung zu beginnen, aber wer sind wir, um zu urteilen.

Wie auch immer, es stellte sich heraus, dass er sich an nichts über Benoit Blancs Stimme erinnerte, also ging es direkt zu einem Dialekttrainer, wo er vier Monate lang versuchen musste, seinen Weg zurück zu finden. Hier ist, was er zu sagen hatte:

Ich ging weg, um drei oder vier Monate mit einem Akzenttrainer zu arbeiten, bevor wir mit den Dreharbeiten begannen. Ich hatte den Akzent vergessen und wollte kein Pastiche machen. Ich wollte es so geerdet und in der Realität verankert wie möglich machen.

Sie müssen immer noch die Hingabe schätzen, nicht nur zu schieben und zu schieben, sondern tatsächlich zu versuchen, es so gut wie möglich zu tun. Ob das für eine weitere Golden Globe-Nominierung reicht, bleibt abzuwarten, wenn Glass Onion: A Knives Out Mystery am 23. Dezember auf Netflix Premiere feiert.