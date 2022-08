Der Witcher 4 bekommt mit der Unreal Engine 5 ein atemberaubendes Fan-Konzept

HQ

Während es wahrscheinlich eine Weile dauern wird, bis wir ein Lebenszeichen von The Witcher 4 zu sehen bekommen, das CD Projekt Red Anfang des Jahres offiziell angekündigt hat, könnten wir in einem neuen von Fans gemachten Video noch einen Blick auf die kommenden Dinge werfen.

Wie bereits bestätigt wurde, wurde die Spiel-Engine REDengine von CD Projekt Red, die sowohl in der The Witcher-Trilogie als auch in Cyberpunk 2077 verwendet wurde, für die Unreal Engine 5 für The Witcher 4 ausgetauscht. TeaserPlay hat nun eine von Fans erstellte Interpretation dessen, wie das vierte Spiel aussehen könnte, mit so ziemlich allen Funktionen, die die Spiel-Engine zu bieten hat, einschließlich "Lumen, Nanite, Ray Tracing und Metahuman".

Schauen Sie es sich unten an, es ist ziemlich beeindruckendes Zeug.