Back 4 Blood bekommt heute viel mehr Inhalt

HQ

Heute ist ein großer Tag für alle Cleaners, denn Back 4 Bloods neuer Act, Children of the Worm, startet am 30. August und bringt alle möglichen neuen Inhalte in das Spiel. Wir können uns auf eine ganze Menge kosmetischer Skins und neuer Karten freuen, aber auch auf eine neue Kampagnengeschichte und einen neuen Reiniger namens "Prophet" Dan.

Letzterer wird als "ein irischer, waffentragender, selbsternannter Prediger der Endzeit, dessen Mission es ist, seine Herde zu retten, die von diesem neuen Feind eingenommen wurde" beschrieben - was ehrlich gesagt ziemlich großartig klingt. Schaut euch unten den Launch-Trailer für diese zweite Erweiterung an.