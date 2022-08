Jason Momoa: Es könnte mehr als einen Batman in Aquaman 2 geben

HQ

Die Aquaman and the Lost Kingdom-Premiere wurde ziemlich verschoben, aber die Warner-Bosse scheinen nun in einer Veröffentlichung im Dezember 2023 gelandet zu sein. Während es immer noch viel ist, was wir noch nicht über den Film wissen, wurde enthüllt, dass Batman auftauchen wird und dass er von Ben Affleck gespielt werden könnte.

Ein anderes Gerücht behauptet, dass Michael Keaton auch Batman in Aquaman and the Lost Kingdom spielt, was möglicherweise bedeutet, dass es in irgendeiner Weise Multiversum beinhaltet. Jetzt hat Mr. Aquaman selbst, Jason Momoa, diese Spekulation angeheizt, indem er AP sagte, dass es möglich ist, dass der Film mehr als einen Batman hat:

"Ich kann Ihnen nichts über das Wiedersehen erzählen. Er kann darin sein oder auch nicht, und es könnte mehr oder weniger oder sogar mehr Batmans darin geben. Wer weiß? Du weißt nur ein bisschen."