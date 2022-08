Dies sind die Drehorte des neuen Alone in the Dark außerhalb von Derceto Manor

Es ist erst ein paar Tage her, dass Alone in the Dark, die Neuerfindung dessen, was als der erste Survival-Horror gilt, angekündigt und gleichzeitig enthüllt wurde. THQ Nordic und Pieces Interactive wollten sicherstellen, dass niemand die Tatsache verpasst, dass die Dunkelheit zurück ist, indem sie sie zur Gamescom 2022 bringen.

Alone in the Dark lässt lange auf sich warten, aber wir wissen bereits, dass es auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series kommt, und während unserer Zeit auf der Gamescom konnten wir keinen Geringeren als Mikael Hedberg interviewen, Autor der kommenden Version von Infogrames' Klassiker von 1992 und Mastermind hinter den modernen Horrorklassikern SOMA und Amnesia: The Dark Descent.

Unter all den Details, die Hedberg in dem Interview über den Titel sprach, bemerkte er, dass sie nicht nur dem Original Tribut zollten einen Schritt weiter gehen wollten und das Spielerlebnis erweitern wollten.

"Wow, es gibt eine Menge Dinge, die ich tun würde, wenn ich nach Louisiana ginge", kommentierte der Autor, als er nach den neuen Stadt- und Außenumgebungen außerhalb des Herrenhauses gefragt wurde. "Ich würde ins French Quarter in New Orleans gehen, und ich würde vielleicht den Bayou besuchen, das sind einige flache Gegenden und so etwas, und dann würde ich vielleicht eine Reise auf dem Mississippi machen. Wir können das Haus immer noch haben, aber wir haben beschlossen, dass wir ein paar Umwege machen müssen, nur um das Richtige zu haben, aber auch irgendwie, etwas, auf das ich mich wirklich gefreut habe. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ruinieren oder verderben möchte, wie das kommt, aber Sie werden definitiv mehr als nur ein Haus sehen. "

Dieses Haus, Derceto Manor, war der Schauplatz für die gesamte ursprüngliche Geschichte von Alone in the Dark, so dass es scheint, dass über ein Remake hinaus das neue Alone In the Dark eine neue Erfahrung sein wird die bekannte Geschichte mit neuen Nebenhandlungen im Einklang mit dem aktuellen Geschmack aller Spieler, sowohl Veteranen als auch Neulinge, vereinen wird.