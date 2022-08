Warner Bros. hat Berichten zufolge nur Mittel, um in diesem Jahr zwei große Filme zu vermarkten

HQ

Das Unterhaltungsgeschäft ist an große, sperrige Fusionen gewöhnt, aber selten hat eine solche Fusion das neue kombinierte Unternehmen in eine so fragile Position gebracht. Warner Bros. fusionierte kürzlich mit Discovery, was das Unternehmen an einem Ort zurückließ, an dem es 200 Millionen Dollar finden musste, was letztendlich zur Einstellung von Batgirl auf HBO Max führte.

Aber es hat Aquaman 2 und Shazam 2 auch erst kürzlich weit nach hinten geschoben, und es gibt angeblich einen guten Grund dafür. Laut Screenrant hat Warner Bros. Discovery eigentlich nur die Mittel, um in diesem Jahr zwei große Filme zu veröffentlichen und zu vermarkten.

Das wäre Black Adam und Don't Worry Darling. Darüber hat der Hollywood Reporter-Autor Borys Kit in einer Reihe von Tweets berichtet, die unten zu finden sind.

Warner Bros. hat die Geschichte noch nicht kommentiert.