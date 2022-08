Ezra Miller nimmt an Krisentreffen mit Warner Bros. teil, um The Flash zu retten

HQ

Erst kürzlich veröffentlichte der Schauspieler Ezra Miller endlich eine formelle Entschuldigung für ein Verhalten, das Monate zurückreicht, und beinhaltet einen Angriff in einer isländischen Bar, mehrere Anklagen auf Hawaii und in Vermont. Der Schauspieler hat versprochen, sich zu reformieren, aber es scheint, dass mehr benötigt wird, um den kommenden Film The Flash zu retten.

Laut The Hollywood Reporter traf sich Miller kürzlich mit den Warner Bros.-Filmvorsitzenden Michael De Luca und Pamela Abdy, um zu besprechen, wie er rechtzeitig zur Premiere des Films am 23. Juni nächsten Jahres wieder auf Kurs kommen kann.

Dem Artikel zufolge lagen für De Luca und Abdy mehrere Optionen auf dem Tisch, darunter die Verschrottung des gesamten 200-Millionen-Dollar-Films. Anscheinend hat das Miller zum Handeln gebracht, wie eine Quelle sagt:

"Sie (Miller geht von ihnen / ihnen) kümmern sich um The Flash. Es ist einer ihrer Lieblingscharaktere."

Es ist immer noch unklar, was der aktuelle Plan ist, und es scheint, dass der Film immer noch verworfen werden könnte.