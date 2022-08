Abschnitt 8 bekommt einen offiziellen Trailer

HQ

Während das Konzept, dass Gefangenen Freiheit angeboten wird, indem sie für Supergeheimdienste arbeiten, nicht gerade neu ist, hat der kommende Film Section 8 ein paar Asse im Ärmel, zwei davon sind Dolph Lundgren und Mickey Rourke.

Aber wie Sie wahrscheinlich erkannt haben, sind die Dinge nicht so, wie sie zu sein scheinen, und der Protagonist, gespielt von Ryan Kwanten, wird seine Überzeugungen überdenken müssen. Schauen Sie sich den Abschnitt 8-Trailer unten an, der am 23. September in den Kinos Premiere feiert.