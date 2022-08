Gerücht: Xbox erhält mehr abwärtskompatible Spiele von Activision

HQ

Wenn Sie eine Xbox Series S / X haben, können Sie alle Xbox One-Titel spielen und erhalten auf diese Weise oft auch einige ziemlich beeindruckende Verbesserungen. Aber es gibt auch eine ziemlich große Anzahl von Spielen von der ursprünglichen Xbox und Xbox 360, die auch mit Abwärtskompatibilität spielbar sind, auch mit Verbesserungen wie Auto-HDR und mehr.

Aber die letzte Runde von Spielen für diesen Dienst wurde Ende letzten Herbstes veröffentlicht, und Microsoft machte deutlich, dass wir aus mehreren Gründen keine mehr erwarten sollten, da die Lizenzierung einer von ihnen ist.

Aber mit dem Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft sollten die Lizenzprobleme für einige Titel gelöst werden, und laut dem ziemlich prominenten Insider Nick "Shpeshal Nick" Backer bedeutet dies, dass wir die Liste der abwärtskompatiblen Xbox-Spiele noch einmal erweitert bekommen. In der neuesten Episode des XboxEra Podcasts sagt Shpeshal Nick, dass wir " eine weitere letzte Charge von " (obwohl er später hinzufügte, dass das Wort Batch es mehr erscheinen lassen könnte, als es tatsächlich ist) Retro-Ergänzungen erwarten können, während er auch hinzufügte, dass "ich nicht auf die Marvel-Titel hoffen würde" und andere Titel mit externer Lizenzierung.

Stattdessen sprechen wir von "ein paar Spielen, zwei oder drei Spielen, die ziemlich offensichtlich und sofort im Vordergrund stehen sollten". Einige Titel, die in der Abwärtskompatibilitätsliste fehlen, sind Return to Castle Wolfenstein: Tides of War (Xbox), Enemy Territory: Quake Wars (Xbox 360), Quake 4 (Xbox 360) und der Wolfenstein-Reboot (Xbox 360) von 2009. Da Microsoft nun auch Bethesda besitzt, sollten diese Titel leicht aussortiert werden, aber es könnten natürlich mehr Spiele und/oder etwas ganz anderes sein.