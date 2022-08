Valve "wird neue Versionen" von Steam Deck bauen, die "leistungsfähiger" sind

HQ

Während die meisten von uns wahrscheinlich bereits davon ausgegangen sind, dass Valve ihre tragbare Einheit Steam Deck weiter verbessern und in Zukunft bessere Versionen veröffentlichen würde, wurde diesbezüglich nichts offiziell bekannt gegeben. Bis jetzt.

In einem neuen Steam Deck PDF-Buch erklärt Valve seine Strategie für die Zukunft und schreibt:

"Steam Deck ist der erste in einer neuen Kategorie von Steam-Handheld-Gaming-PCs. In Zukunft wird Valve diesem Produkt Verbesserungen und Iterationen an Hard- und Software folgen lassen und neue Versionen von Steam Deck auf den Markt bringen.

Valve unterstützt Steam Deck und SteamOS bis weit in die Zukunft. Wir werden von der Community über neue Anwendungen unserer Hardware lernen, an die wir noch nicht gedacht haben, und wir werden neue Versionen entwickeln, um noch offener und leistungsfähiger zu sein als die erste Version von Steam Deck."

Erwarten Sie, von neuen und leistungsfähigeren Iterationen von Steam Deack zu hören, die sich in einer wahrscheinlich nicht allzu fernen Zukunft auch auf andere Weise verbessert haben. Stimmt das mit Ihren Erwartungen überein?

Danke GamingBolt