Mit Moving Out 2 wieder ausziehen

Die Fortsetzung des verrückten Koop-Spiels Moving Out wurde während der Gamescom-Eröffnung am Dienstagabend angekündigt, kurz Moving Out 2 genannt. Wenn Sie also ausziehen möchten, können Sie dies im nächsten Jahr tun, da es auf die meisten Plattformen (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X / S) kommt. Es wird 50 neue Levels geben, in denen Sie versuchen können, Dinge herumzutragen, entweder alleine oder mit bis zu drei Freunden vor Ort oder mit Cross-Play online.

