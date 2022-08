AEW: Fight Forever zeigt komplettes Match zwischen Kenny Omega und Adam Cole

HQ

Yuke's und THQ Nordic haben die Gelegenheit während der Gamescom genutzt, um der Welt ein komplettes Match zwischen Kenny Omega und Adam Cole in ihrem kommenden Wrestling-Titel AEW: Fight Forever zu zeigen. Dies ist das erste Mal, dass wir einen so guten Blick auf die kommenden Dinge werfen, mit einigen ausführlichen Erklärungen.

Es scheint, als gäbe es einen größeren Aufwand für das eigentliche Wrestling in diesem Spiel, und diese Inspiration wurde von den klassischen Nintendo 64-Spielen der AKI Corporation in diesem Genre (sie erwähnen dies sogar ausdrücklich im Video) wie WWF No Mercy und natürlich WCW / NWO Revenge genommen.

AEW: Fight Forever hat immer noch kein Veröffentlichungsdatum, aber da wir jetzt vollständige Matches wie dieses sehen dürfen, gehen wir davon aus, dass irgendwann im Jahr 2023 eine sehr vernünftige Vermutung ist. Es startet für PC, PlayStation 4/5, Switch, Xbox One und Xbox Series S / X.