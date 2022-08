Totenkopf und Knochen, kann Ihr PC damit umgehen?

HQ

Ubisofts Piratenspiel Skull and Bones ist seit Ewigkeiten in der Entwicklung, aber es scheint endlich am 8. November 2022 auf PC, PS5, Xbox Series X (und S), Google Stadia und Amazon Luna herauszukommen. Das Spiel ist auch in einem Ubisoft+ Abonnement enthalten.

Jetzt haben wir endlich viele Infos über die PC-Version. Natürlich gibt es 4K-, HDR- und ungedeckelte Bildraten mit Breitbild- und Multi-Monitor-Unterstützung. Und vergessen wir nicht das Bild-Upscaling mit Raytracing, DLSS, FSR und XeSS und all den anderen wunderbaren Dingen.

Ubisoft hat "dedizierte physische und Cloud-Server auf mehreren Kontinenten versprochen, die eine reibungslose Konnektivität auch bei hohen Aktivitätsspitzen gewährleisten". Brunnen... Die Zeit wird darüber sprechen, da die Server von Ubisoft nicht als die stabilsten da draußen bekannt sind.

Sehen Sie hier bei Gamereactor, ob Ihr PC mit dem Stress und dem salzigen Wasser von Skull and Bones umgehen kann oder nicht.

Low Preset 1080p 30 FPS





Prozessor (Intel/AMD): i7-4790/Ryzen 5 1600



Arbeitsspeicher: 8 GB (Dual-Channel)



Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 570 4GB



Betriebssystem: Windows 10 (nur 64-Bit)



Speicherplatz: 65 GB verfügbarer Festplattenspeicher



High Preset 1080p 60 FPS





Prozessor (Intel/AMD): i7-8700K/Ryzen 5 3600



Arbeitsspeicher: 16 GB (Dual-Channel)



Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB/AMD Radeon RX 5700 XT 8GB



Betriebssystem: Windows 10/Windows 11 (nur 64-Bit)



Speicherplatz: 65 GB verfügbarer Festplattenspeicher



High Preset 1440p 60 FPS





Prozessor (Intel/AMD): i7-9700K/Ryzen 5 5600X



Arbeitsspeicher: 16 GB (Dual-Channel)



Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB/AMD Radeon RX 6800 16GB



Betriebssystem: Windows 10/Windows 11 (nur 64-Bit)



Speicherplatz: 65 GB verfügbarer Festplattenspeicher



Ultra Preset 4K 60 FPS





Prozessor (Intel/AMD): i5-11600K/Ryzen 5 5600X



Arbeitsspeicher: 16 GB (Dual-Channel)



Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB/AMD Radeon RX 6800 XT 16GB



Betriebssystem: Windows 10/Windows 11 (nur 64-Bit)



Speicherplatz: 65 GB verfügbarer Festplattenspeicher