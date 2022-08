Blacktail bekommt neuen Trailer und wird diesen Winter veröffentlicht

Blacktail wurde während des letzten Gamescom-Events gezeigt und sieht unbestreitbar aufregend aus. Hier übernehmen wir die Rolle einer Hexe in einem Ego-Abenteuer, das weitgehend auf dem slawischen Volksmärchen von Baba-Yaga basiert. Der Legende nach ist Baba-Yaga sehr böse, aber das bedeutet nicht, dass Ihre Version es sein wird, da Sie entscheiden, ob Sie in diesem scheinbar einzigartigen Abenteuer als böse oder gute Hexe spielen möchten.

Während des Trailers wurde kein bestimmtes Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber es wurde kurz gesagt, dass Blacktail in diesem Winter veröffentlicht wird, was theoretisch entweder im Dezember oder erst im Februar nächsten Jahres bedeuten könnte. Wir werden in den kommenden Monaten sicherlich mehr Informationen dazu erhalten.

Wirst du in Blacktail als böse oder gut spielen?