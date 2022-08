Cartoon-Kartenspiel-Shooter Friends vs Friends angekündigt

Man könnte denken, dass es eine einzigartige Kombination aus Spielkarten mit Ego-Shootern ist, aber zuletzt mit Neon White und jetzt mit dem Entwickler Brainwash Gangs' Friends vs Friends könnte der Genre-Mix der Beginn eines besonders einzigartigen Trends in der Gaming-Welt sein, wer weiß? Die Entwickler selbst beschreiben ihr Spiel so: "Friends vs Friends ist ein hektischer Online-PvP-Shooter, der Kampf und Deckbau kombiniert. Wähle einen Charakter, baue dein Deck und teste deine Freundschaft mit den verrücktesten Karteneffekten. Schnell - Spaß - Freunde!"

Mit pastellfarbenen Cartoon-Tieren, Ultra-Gewalt und fröhlicher Popmusik hat Friends vs Friends auch ästhetisch unser Interesse geweckt, also warten wir jetzt nur noch auf ein Veröffentlichungsdatum für diesen aufregenden Indie-Titel. Seht euch hier den Trailer an!