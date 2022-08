Neuer Hogwarts Legacy-Trailer auf der Gamescom vorgestellt

HQ

Einer der großen Anziehungspunkte bei der Eröffnungsfeier der diesjährigen Gamescom war das kommende Harry-Potter-Spiel Hogwarts Legacy, und etwas mehr als eine halbe Stunde nach Beginn der Show war es endlich Zeit für einen neuen Trailer. Der Videoclip, den Sie unten sehen können, gab uns einen Einblick in die dunklere Geschichte des Spiels und zeigte alles von wandernden Untoten bis hin zu hochanimierten (und gruseligen) Spinnen. Hogwarts Legacy sollte bekanntlich im Winter veröffentlicht werden, aber nach einer weiteren Verzögerung soll das Abenteuer am 10. Februar 2023 starten. Es sieht so aus, als ob sich das Warten lohnen wird.