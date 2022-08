Goat Simulator 3 im verrückten neuen Trailer gezeigt

HQ

Goat Simulator 3 wurde Anfang dieses Sommers auf dem Summer Game Fest angekündigt, und die Tatsache, dass es sich um eine Drei handelt, ist interessant, wenn man bedenkt, dass es eigentlich keine offizielle Fortsetzung mit der Nummer zwei gibt. Aber so wie sich Ziegen im Allgemeinen nicht viel um die Dinge zu kümmern scheinen, tun es auch die schwedischen Entwickler nicht.

Während der Gamescon Opening Night wurde ein neuer, absolut verrückter Gameplay-Trailer gezeigt und es sieht so aus, als wäre in Goat Simulator 3 viel los. Meistens geht es natürlich darum, Chaos zu schaffen, aber das ist wahrscheinlich selbstverständlich. Wir wissen bereits, dass das Spiel am 17. November veröffentlicht wird und wir wieder wie eine Ziege leben können mit allem, was dazu gehört.