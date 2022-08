HQ

Das historische Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires IV, das wir in unserem Test mit hoher Punktzahl bewertet haben, hat bestätigt, dass es neue Inhalte erhält. Zwei weitere Fraktionen kommen, nämlich das Osmanische Reich und Mali. Darüber hinaus wird ein größeres Update zusammen mit der Erweiterung am 25. Oktober erwartet.