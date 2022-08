Neues Gameplay von The Expanse - A Telltale Game

HQ

Wenn Sie die beste Science-Fiction-Serie seit Jahren gesehen haben, wissen Sie wahrscheinlich, dass die TV-Serie The Expanse (vorerst) beendet ist, aber wenn Sie schon immer davon geträumt haben, als einer der besten Charaktere der Serie - Drummer - zu spielen, haben Sie in Telltales entscheidungslastigem Spin-off-Abenteuer The Expanse - A Telltale Series viel zu erwarten.

Tatsächlich nutzte das Unternehmen während der Gamescom die Gelegenheit, mehr aus dem Spiel zu präsentieren, sowohl aus dem Spiel selbst (das sich in der Pre-Alpha-Phase befindet) als auch ein wenig hinter den Kulissen.