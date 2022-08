CI Games sprach gestern über Lords of the Fallen und dessen Fortsetzung, das seit vergangenem Jahr bei ihrem internen Team Hexworks erarbeitet wird. Geschäftsführer Marek...

Lords of the Fallen 2 wird bei neuem Team auf Indie gekrempelt

am 8. September 2020 um 15:19 NEWS. Von Stefan Briesenick

CI Games hat uns heute verraten, wer in Zukunft bei ihnen für Lords of the Fallen 2 verantwortlich ist. Sie haben bereits im Frühjahr 2020 ein Team in Barcelona, Spanien,...