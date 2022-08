Killer Klowns From Outer Space: The Game angekündigt

Von den Entwicklern von Friday the 13th: The Game kommt der nächste Knaller aus der Vergangenheit im Horror und es ist ein unerwarteter. Die Rede ist vom Kultklassiker Killer Klowns From Outer Space und das Setup ist vertraut. Es wird ein asymmetrischer Multiplayer, 3v7, sein, bei dem ein Team als böse Weltraumclowns spielt und das andere aus Menschen besteht. Es wird auch eine zufällig generierte Karte und verschiedene Klassen auf beiden Seiten geben. Mit anderen Worten, dies ist ein Live-Service-Titel, bei dem ein großer Teil des Spiels nach der Veröffentlichung verfügbar wird.

Das Spiel wird in Zusammenarbeit mit den ursprünglichen Schöpfern des Films, Chiodo Brothers, entwickelt, die als ausführende Produzenten fungieren. Der Komponist des Films, John Massari, hat auch dazu beigetragen, diesem Klassiker der 80er Jahre neues Leben einzuhauchen. Hier ist, was die Brüder in einem Interview auf der Gamescom zu sagen hatten:

"Als wir zum ersten Mal hörten, dass jemand ein Killer Klowns From Outer Space-Spiel machen wollte, hatten wir alle die gleiche erste Reaktion: endlich! Aber nichts hätte uns auf die Erfahrung vorbereiten können, die die Teams von Good Shepherd Entertainment und Teravision geschaffen haben. Wir sind begeistert von der schieren Leidenschaft, die diese Leute für die Welt von Killer Klowns teilen, und von der Sorgfalt, die sie investiert haben, um sie auf überraschende neue Weise zum Leben zu erwecken. Wir wissen, dass unsere Fans begeistert sein werden, zum ersten Mal in die übergroßen Schuhe der Klowns schlüpfen zu können... Weil wir es sind."

Killer Klowns From Outer Space: The Game wird irgendwann im Jahr 2023 veröffentlicht und kommt auf die folgenden Plattformen: PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series S / X.