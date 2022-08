Aquaman 2 Konzeptkunst enthüllt von Regisseur James Wan

HQ

Gestern haben wir die traurige Nachricht enthüllt, dass Aquaman and the Lost Kingdom mit einer ziemlich massiven Verzögerung konfrontiert wurde und nicht wie ursprünglich beabsichtigt im März, sondern am 25. Dezember nächsten Jahres Premiere feiern wird.

Regisseur James Wan ist natürlich enttäuscht, scheint aber immer noch wirklich an seinen Film zu glauben und sagt auf Instagram, dass er es liebt, "dass es eine Dezember-Veröffentlichung wie die erste ist". Um den Fans zu gefallen, teilt er auch 10 ziemlich spektakuläre Konzeptzeichnungen aus dem Film, die wunderbare Umgebungen, Bösewichte und andere Dinge zeigen. Wan schreibt auch:

"Diese Bilder kratzen kaum an der Oberfläche dieses Films (ich habe noch nicht einmal die seltsamen und wundervollen Charaktere und Kreaturen dieser Welt gezeigt). Ich kann es kaum erwarten, zu zeigen, aber Sie müssen nur ein bisschen länger warten, ;)"

Sie können sich eine Auswahl von Bildern aus seinem Beitrag unten ansehen und es gibt noch viel mehr in seinem Konto. Wir denken, es sieht ziemlich ordentlich aus, aber was denkst du?