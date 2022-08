Warner Bros. "hat einen starken Glauben an das Wachstum des Spielegeschäfts zum Ausdruck gebracht"

HQ

Von Zeit zu Zeit gab es Gerüchte, die behaupteten, dass Warner Bros. im Begriff sein Videospielgeschäft fallen lassen könnte, da das Unternehmen kürzlich mit Discovery fusionierte. Als Axios kürzlich den Chef von Warner Bros. Games, David Haddad, interviewte, war dies eines der angesprochenen Themen, und es stellte sich heraus, dass Videospiele etwas sind, in das die neu gegründeten Warner Bros. Discovery weiter investieren wollen. Haddad sagte:

"Die Führung von Warner Bros. Discovery hat einen starken Glauben an das Wachstum des Spielegeschäfts und die Teilnahme an dieser allgemeinen Unternehmensstrategie zum Ausdruck gebracht."

Er fügte auch hinzu, dass das Spielgeschäft profitabel ist und dass die einzelnen Teams große Unterstützung erhalten haben, und erklärte, dass nach der Discovery-Fusion nichts gekürzt wurde.

Warner Bros. Games war in letzter Zeit mit dem sehr erfolgreichen Lego Star Wars: The Skywalker Saga und MultiVersus auf dem Vormarsch, und Gotham Knights wartet gleich um die Ecke. Nächstes Jahr haben sie auch Hogwarts Legacy und Suicide Squad: Kill the Justice League und irgendwann Wonder Woman, das letztes Jahr ohne weitere Informationen angekündigt wurde, und NetherRealm Studios nächsten Titel (Gerüchten zufolge Mortal Kombat 12).