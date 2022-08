Return to Monkey Island startet nächsten Monat

PC- und Switch-Fans werden bald in der Lage sein, die Rückkehr der Serie zu spielen.

"Die Freude am Teilen wurde mir geraubt."

Return to Monkey Island für 2022 angekündigt, setzt an LeChuck's Revenge an

am 4. April 2022 um 18:06 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Seit uns Ron Gilbert vor der Jahrtausendwende Spiele wie Maniac Mansion und The Secret of Monkey Island bescherte, ist der Entwickler ein ziemlich bekannter Mann in der...