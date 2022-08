Seht euch den ersten New Tales From the Borderlands-Trailer an

Tales from the Borderlands im Jahr 2014 war in vielerlei Hinsicht der Schwanengesang von Telltale Games; Ihr letztes wirklich gefeiertes Spiel. Sie gingen dann ins Grab und wurden von LCG Entertainment gekauft, aber das hinderte Gearbox Entertainment, den Besitzer der Marke Borderlands, nicht daran, ein buchstäblich neues Tales from the Borderlands zu entwickeln.

Randy Pitchford, der Gründer von Gearbox, betrat heute Abend auf der Gamescom die Bühne und sagte uns, dass wir brandneue Charaktere und eine brandneue Geschichte erwarten können, die vom Aussehen her völlig vom vorherigen Spiel entkoppelt ist. Darüber hinaus wurden viele der Drehbuchautoren des Originals eingestellt, um sicherzustellen, dass die Qualität und der Ton in der Fortsetzung dem gleichen Standard entsprechen.

Die Veröffentlichung ist bereits knapp zwei Monate entfernt, am 21. Oktober, und die Formate sind alles, was Sie sich vorstellen können. Sehen Sie sich den Trailer unten an.