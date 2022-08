The Dark Pictures: The Devil in Me erscheint im November

HQ

Bisher hat die The Dark Pictures-Serie von Supermassive Games und Bandai Namco keine Meisterwerke geliefert. Was es jedoch angeboten hat, sind ziemlich gut aussehende und gut gemachte Horrorabenteuer, die sich eindeutig an Fans des Genres zu einem erschwinglicheren Preis richten. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, The Dark Pictures Anthology: Little Hope und The Dark Pictures Anthology: House of Ashes.

Pünktlich zur Gamescom hat der Entwickler und Publisher das Veröffentlichungsdatum für die vierte Installation der Serie bekannt gegeben, und es stellt sich heraus, dass The Dark Pictures: The Devil am 18. November startet. Dem Trailer nach zu urteilen, ähnelt das Spiel in Bezug auf das Gameplay etwas wie The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, und wir können uns auf mehr Action freuen, als nur auf Dinge zu klicken und Quick Time Events zu machen.

Schauen Sie es sich unten an, wir sind fest davon überzeugt, dass Saw-Fans dies besonders zu schätzen wissen.