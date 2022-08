Aquaman 2 und Shazam 2 treffen mit Verzögerungen

HQ

Aquaman and the Lost Kingdom sollte Ende dieses Jahres veröffentlicht werden, wurde aber mit einer Verzögerung getroffen und auf März verschoben. Jetzt hat Warner Bros. entschieden, dass der März auch nicht gut ist und stattdessen zu Weihnachten 2023 kommt.

Es wurde keine Erklärung geliefert, aber es wurde gemunkelt, dass Warner Bros. Amber Heards Rolle als Mera entfernen oder ersetzen will. Wir wissen auch, dass es bei Warner Bros. gerade eine ziemlich große DC-Umbesetzung gibt, die zu mehreren Stornierungen, Verzögerungen und auch neuen Projekten geführt hat - alles mit der klaren Vision, die Qualität von DC zu erhöhen.

Leider betrifft dies auch Shazam! Fury of the Gods, ein Film, der so viel bewegt wurde, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten. Es hatte eine geplante Veröffentlichung im April dieses Jahres, wurde aber schließlich in den November verschoben. Das es wurde ein drittes Mal verschoben und auf Juni 2023 verschoben, bis Warner Bros. es stattdessen früher wollte und es auf Dezember dieses Jahres zurückverlegte. Und jetzt ist es Zeit für eine neue Verzögerung, da sie am 17. März Premiere feiert, wahrscheinlich um eine direkte Konkurrenz zu Avatar: The Way of Water zu vermeiden.

