Warhammer 40,000: Darktide hat viele Charakteroptionen

Im kommenden Warhammer 40,000: Darktide kannst du als etwas spielen, das der Entwickler Fatshark als "Ablehnung" bezeichnet. Eine Art Kanonenfutter, wenn man will. Aber Sie können sicher Ihre eigene Ablehnung erstellen, um ihn / sie zumindest etwas sympathisch zu machen, indem Sie das Aussehen anpassen, dem armen Bastard einen Namen geben, eine Gefängnisstrafe wählen und natürlich die Klasse auswählen, die Ihnen gefällt.

Einen besseren Blick auf all das bekommen wir im neuen Warhammer 40,000: Darktide-Trailer, der während der gestrigen Gamescom Opening Night Live veröffentlicht wurde. Schauen Sie es sich unten an. Das Koop-Abenteuer startet am 30. November und kurz darauf für Xbox Series S/X. Es ist auch im Game Pass enthalten.