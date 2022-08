Die House of the Dragon-Premiere brach den HBO-Rekord

HQ

Es scheint, als ob die Menschen nach dem Ende von Game of Thrones im Jahr 2019 wirklich nach Drachen und Familienfehden hungerten, als die erste Episode des Prequels House of the Dragon den HBO-Premieren-Episoden-Bewertungsrekord brach.

Nicht weniger als zehn Millionen Menschen (9,986 Millionen, um genauer zu sein) sahen die Episode am ersten Tag, und George R.R. Martin scheint eine weitere Erfolgsgeschichte zu haben, auf die er sich freuen kann. Die Geschichte folgt der Targaryen-Familie, die zur Zeit des Beginns von Game of Thrones stark dezimiert wurde, aber es war nicht immer so, etwas, worüber wir jeden Sonntag (Montag in Europa) in insgesamt zehn Episoden mehr erfahren werden.

Danke Vanity Fair