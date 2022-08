Val Kilmer hätte nichts dagegen, wieder Batman zu spielen

HQ

Tim Burton drehte Batman und Batman Return, die beide als einige der besten Batman-Filme gelten, die jemals gedreht wurden. 1995 folgte Batman Forever, das dagegen als eines der schlechtesten gilt.

Michael Keaton verließ die Rolle als Bruce Wayne, der stattdessen von Val Kilmer gespielt wurde, aber nur wenige Leute glauben, dass es seine Schuld war, dass der Film letztendlich scheiterte. Stattdessen haben sich viele Fans gewünscht, dass Kilmer eines Tages wieder als Batman zurückkehren sollte, was möglich sein sollte, da DC mit dem kommenden Film The Flash (in dem Keaton und Ben Affleck als Batman bestätigt werden) die Tür zum Multiversum geöffnet hat.

Es gibt jedoch eine große Frage: Wäre Kilmer bereit, es zu tun? Nun, als IGN ihn kürzlich in einem Interview danach fragte, sagte er "Ja bitte".

Grundsätzlich, wenn die Gelegenheit steigt, könnte es einfach passieren. Möchten Sie das sehen?