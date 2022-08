Project Cars 1 und 2 werden bald von der Liste genommen

Also schnapp sie dir, solange du noch kannst.

In einem Videoclip wird die bewegende Story von Nicolas Hamilton und seine Arbeit an Project CARS gezeigt. Der Bruder von F1-Legende Lewis Hamilton ist mit einer...

Project Cars: Game Of The Year für Xbox One, PS4 und PC

am 4. März 2016 um 11:04 NEWS. Von Christian Gaca

Slightly Mad Studios und der Bandai Namco bringen eine Game Of The Year-Edition von Project CARS für Playstation 4, Xbox One und PC. Das Spiel soll im Frühjahr...