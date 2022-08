Werfen Sie einen Blick in die Entstehung von Obi-Wan Kenobi mit der Disney+ Day-Dokumentation

HQ

Wir haben in letzter Zeit ziemlich ausführlich über den Disney+ Day gesprochen, da Disney alle möglichen Ankündigungen gemacht hat, was am 8. September auf seinem Streaming-Service Premiere feiern wird.

Wir haben bereits über Thor: Love and Thunder, Cars on the Road, Pinocchio gesprochen, und jetzt haben wir ein weiteres Projekt, das zweifellos genau in der Gasse von Star Wars auf der ganzen Welt sein wird.

Denn nach der Obi-Wan Kenobi-Serie, die Anfang des Jahres gestreamt wurde, wird Disney eine Dokumentation veröffentlichen, die sich mit der Entstehung der Serie befasst, um den Disney+ Day zu markieren. Es heißt Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return und zeigt uns Einblicke in die Besetzung in Aktion, die Art von Possen, die sie zwischen den Dreharbeiten erlebt haben, und auch einige der massiven Ereignisse, mit denen Disney die Serie vor ihrer Veröffentlichung aufgebauscht hat.

Schauen Sie sich unten einen Trailer für die Dokumentation an.