Der Sandmann bekommt vielleicht keine zweite Staffel, sagt Neil Gaiman

Obwohl Netflix' Adaption von The Sandman sehr gut aufgenommen wurde und sich in den letzten Wochen an der Spitze der Netflix-Charts befand, hat Schöpfer Neil Gaiman Zweifel daran geäußert, ob es tatsächlich eine zweite Staffel der Show geben wird.

Bei der Beantwortung einer Fan-Frage auf Twitter über die Existenz und die Pläne für Staffel 2 von The Sandman sagte Gaiman:

"Weil Sandman eine wirklich teure Show ist. Und damit Netflix das Geld freigibt, damit wir eine weitere Staffel machen können, müssen wir unglaublich gut abschneiden. Also ja, wir waren in den letzten zwei Wochen die Top-Show der Welt. Das kann immer noch nicht genug sein."

Glücklicherweise, wenn Netflix sich nicht entscheidet, mit einer zweiten Staffel der Show fortzufahren, könnte es immer von einem anderen Streaming-Dienst wie Prime Video (wo Good Omens streamt) aufgenommen werden. Dies wurde von Gaiman bestätigt, als er genau diese Frage von einem anderen Fan stellte, wobei der Schöpfer einfach "Ja" hinzufügte.

Hast du The Sandman gesehen und wenn ja, was hältst du davon?