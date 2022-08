Dan Harmon sagt, dass ein Community-Film gepitcht wurde

HQ

Wir haben in den letzten Monaten verschiedene Entwicklungen und Neuigkeiten über einen potenziellen Community-Film gehört, aber im Allgemeinen war die Idee eines Films eher eine hoffnungsvolle Prämisse für Fans, Darsteller und sogar Schöpfer Dan Harmon. Es scheint jedoch, dass in letzter Zeit an dieser Front wirklich Fortschritte erzielt werden, da Harmon im Gespräch mit Newsweek erklärte:

"Ich werde jetzt sagen, dass es eine Frage des 'Wann' ist. Ich war so vorsichtig damit, das zu sagen. Es wäre vor drei Jahren richtig gewesen zu sagen: "Es ist eine Frage des Wann, nicht des Ob." Die Räder sind schon so lange in Bewegung."

Für diejenigen, die sich fragen, in welcher Phase sich dieses Projekt befindet, ging Harmon noch einen Schritt weiter und fügte hinzu: "Wie wäre es mit einer konkreten Sache? Es gibt eine Skizze dafür. Es gibt ein Produkt, das zusammengestellt und in der Welt vorgestellt wird. Ich denke, so real ist es."

Natürlich, erwarten Sie diesen Film nicht für eine ganze Weile, wenn er aufgegriffen wird, da Filme eine Weile dauern, und wie Harmon es ausdrückt, "kann es zwischen einem und acht Jahren sein" - so funktioniert die Branche, besonders wenn man Pandemien und so weiter berücksichtigt", bevor Sie kurz darauf mit fortfahren, "Es bedeutet immer noch nicht, dass es morgen einen Film geben wird. Es bedeutet, dass es definitiv einen geben wird."

Würdest du dir einen Community-Film ansehen?