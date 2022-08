Die vierte Staffel von The Boys hat mit den Dreharbeiten begonnen

HQ

Die dritte Staffel der Boys ist zwar erst vor wenigen Wochen zu Ende gegangen, aber die Arbeiten für die vierte Staffel der Prime Video Show sind bereits in vollem Gange. Tatsächlich ist es so weit im Gange, dass es tatsächlich bereits mit den Dreharbeiten begonnen hat, wie Homelander selbst, Antony Starr, enthüllt hat.

"Staffel eins. So lange her. Staffel vier, jetzt fangen wir ;)" an

Amazon hat kein Datum festgelegt, an dem wir erwarten können, dass The Boys Staffel 4 debütiert, aber wenn man bedenkt, dass die Dreharbeiten gerade erst begonnen haben, erwarten Sie es nicht in absehbarer Zeit. Was die letzte Staffel betrifft, so könnt ihr unsere Gedanken dazu hier lesen und euch den Trailer dazu unten ansehen.