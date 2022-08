Begleite uns zum heutigen GR Live Showcase für Destiny 2

HQ

Später am Tag markiert ein ziemlich monumentaler Moment für Destiny 2-Fans, da es der jährliche Destiny 2 Showcase sein wird, ein Event, bei dem Bungie die nächste Erweiterung für das langjährige Shooter-Spiel (Lightfall) enthüllen und den Vorhang für Season 18 lüften wird, die direkt nach dem Ende des Showcase starten wird.

Hier erwarten wir eine ähnliche Vorstellung wie im Showcase 2021, das den Fans einen unglaublich tiefen Einblick in die Erweiterung The Witch Queen gab, bevor sie Anfang des Jahres auf den Markt kam. Hoffentlich erfahren wir mehr über The Witness und wie er das Leben der Wächter und des Reisenden in Lightfall beeinträchtigen wird, und sehen, was die nächsten Monate des Spiels den Spielern bieten werden und wie der aufregende Arc 3.0 in Staffel 18 in Aktion aussehen wird.

Unnötig zu sagen, dass es eine Menge zu erwarten gibt, was bedeutet, dass Sie den diesjährigen Showcase nicht verpassen möchten, wenn Sie ein Fan von Destiny 2 sind, weshalb wir den Destiny 2 Showcase live auf dem heutigen GR Live sehen werden, wo unser eigener Eirik neben Destiny 2 Streamer und langjährigem Fan Lana Lane Gastgeber sein wird.

Schauen Sie auf der GR Live-Homepage ab 16:45 BST / 17:45 CEST für eine kurze Pre-Show vorbei, bevor wir den Showcase live sehen und dann über alles plaudern, was in der Post-Show danach enthüllt wurde.